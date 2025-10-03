La reciente entrega de los Premios Martín Fierro 2025 ha dejado secuelas más allá de los reconocimientos. La gala desató una ola de rumores sobre un supuesto encuentro íntimo entre Julieta Poggio y Martín Salwe. Según versiones difundidas en el programa SQP, ambos habrían compartido la noche en el Hotel Hilton después del evento.

Sin embargo, las versiones sobre un encuentro íntimo fueron desmentidas tanto por Poggio como por Salwe, quienes aclararon que solo hubo un beso amistoso.

En medio de este revuelo mediático, la panelista Yanina Latorre recordó que Poggio mantiene una relación abierta con su novio, Fabrizio Maida. Esta dinámica de pareja les permitiría ciertos "permitidos", como besos o algo más, sin que ello se interpretara como una infidelidad.

No obstante, la situación tomó un giro inesperado. Latorre reveló que, tras la viralización del beso entre Poggio y Salwe, Maida habría propuesto "cerrar" la pareja. Esta acción implicaría una revisión de las reglas de su relación abierta, buscando posiblemente una mayor exclusividad.