Google anunció el lanzamiento de Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más sofisticado hasta la fecha. La compañía calificó esta actualización como un “salto enorme” en capacidades de razonamiento y codificación, destacando que es su versión “más inteligente” capaz de ejecutar tareas complejas con indicaciones sencillas.

Gemini 3 mantiene la capacidad de procesar texto, imágenes y otros tipos de medios, al tiempo que puede abordar problemas complicados en áreas como la ciencia y las matemáticas. Esta versatilidad lo posiciona como una herramienta avanzada para usuarios y desarrolladores.

El CEO de Google, Sundar Pichai, destacó que en solo dos años la inteligencia artificial ha evolucionado de interpretar textos e imágenes a “leer el ambiente”, mostrando un progreso significativo en la comprensión contextual. Además, la integración inmediata de Gemini 3 en los principales productos de Google permitirá que esta tecnología se utilice a gran escala desde su lanzamiento.

Koray Kavukcuoglu, director de tecnología de Google DeepMind, aseguró durante una rueda de prensa que se trata de “nuestro modelo más inteligente” y que ayudará a las personas a “dar vida a cualquier idea que tengan”.

Por su parte, Josh Woodward, líder del equipo Gemini, explicó que el valor de Gemini 3 radica no solo en entender los datos introducidos, sino también en su capacidad para “generar resultados de formas totalmente nuevas”. Entre sus funcionalidades está la transformación de información entre distintos formatos, así como la generación de imágenes o aplicaciones a partir de instrucciones simples.

En paralelo al lanzamiento de Gemini 3, Google presentó la herramienta Ofertas de vuelos, que utiliza inteligencia artificial para simplificar la búsqueda y planificación de viajes. Esta función permite a los usuarios describir sus preferencias para que la IA encuentre automáticamente las mejores opciones de vuelos, haciendo el proceso más rápido y personalizado. Estará disponible en más de 60 idiomas, incluido el español, y se implementará de forma gradual en todo el país.