La Justicia estableció nuevas limitaciones al régimen de visitas para Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en un departamento ubicado en San José 1111, tras su condena en la Causa Vialidad.

El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, decidió que la expresidenta podrá recibir únicamente dos visitas semanales, con una duración máxima de dos horas por encuentro y un límite de tres personas simultáneas. Esta medida fue tomada luego de que, el pasado martes, nueve economistas la visitaran al mismo tiempo, situación que no estaba autorizada.

En el documento judicial se aclara que cada profesional tenía permiso para acudir de forma individual, pero no para hacerlo en grupo. Además, se mantienen las autorizaciones para visitas habituales, incluyendo familiares, personas allegadas, custodios policiales, profesionales de la salud y abogados defensores.

El juez Gorini advirtió que, en caso de incumplimiento de estas nuevas condiciones por parte de Cristina Kirchner, se podría modificar o incluso dejar sin efecto el beneficio de las visitas domiciliarias.

Estas restricciones reflejan un endurecimiento en el régimen de visitas luego de la visita masiva de economistas, buscando controlar el acceso y preservar el orden en el cumplimiento de la prisión domiciliaria.