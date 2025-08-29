San Juan se afianza como un pilar fundamental de la economía nacional, impulsada por la mina Veladero, que una vez más, se corona como la principal exportadora de oro de Argentina. Un reciente informe del Ministerio de Economía de la Nación lo confirmó. En los primeros siete meses del año, los envíos de minerales al exterior superaron los USD 3.157 millones, un número que no solo representa un aumento significativo respecto al año anterior, sino que también establece un récord histórico para el sector, superando incluso al boom de 2011.

En este contexto, la mina Veladero, ubicada en el departamento de Iglesia, aportó una porción sustancial de este valor, consolidando su posición como el complejo minero más productivo del país. Este crecimiento, que se traduce en un 78,4% interanual, se explica en gran medida por la suba de los precios internacionales del metal. La plata, otro mineral clave para San Juan, también tuvo un desempeño notable, con exportaciones por USD 62 millones en julio.

Pero es en el acumulado de los primeros siete meses del año donde el impacto del oro sanjuanino se percibe con mayor claridad. El sector de minerales metalíferos, donde el oro es el rey, sumó exportaciones por más de USD 2.623 millones. De esta cifra, USD 2.221 millones corresponden al oro, que solo en este período, mostró un crecimiento del 53,8% en sus montos exportados, confirmando que la riqueza de la provincia tiene un brillo inigualable.

La minería, con Veladero a la cabeza, ha transformado el mapa exportador argentino. Los productos mineros representaron el 6,2% de las exportaciones totales del país en julio y el 6,7% en el acumulado anual. Estas cifras reflejan un crecimiento interanual del 44,4%, un indicativo de la solidez y el potencial del sector.

Los principales destinos de este valioso flujo de minerales son Suiza, Estados Unidos, China y Canadá, que en conjunto absorbieron el 84% de las exportaciones mineras en julio. Este dato no solo muestra la confianza de los mercados internacionales en la producción argentina, sino que también subraya la importancia de la mina Veladero en el comercio global.

Con estos resultados, San Juan no solo se reafirma como el corazón de la minería argentina, sino que demuestra que la inversión y la producción sostenida pueden generar un impacto positivo y duradero en la economía del país, estableciendo un precedente histórico para el futuro del sector.