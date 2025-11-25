Investigan una balacera entre dos bandas de delincuentes en Albardón

Personal policial se encuentra investigando una presunta balacera en el barrio Alto Albardón, ubicado en Campo Afuera, Albardón. Este suceso, que tuvo lugar durante la tarde de este domingo, consistió en un intercambio de disparos que alteró la tranquilidad del vecindario.

Testigos relataron que el enfrentamiento se dio entre al menos dos vehículos con vidrios polarizados que se atacaron a los tiros a plena luz del día. Esta violenta confrontación ocurrió sin que importara la presencia de familias y niños que se encontraban en la calle en ese momento.

Una vecina, cuya identidad prefirió mantener en reserva, relató a los medios locales que uno de los proyectiles disparados impactó directamente en la puerta de su casa. La mujer, visiblemente conmocionada por la violencia que irrumpió en su barrio, expresó: “Fue un momento de pánico. Los niños estaban cerca y fue un milagro que no hubiera víctimas fatales. El tiroteo ocurrió a plena luz del día, cuando todos estábamos afuera”.

El tiroteo se prolongó por varios minutos y fue escuchado por la mayoría de los residentes, quienes alertaron de inmediato a la Policía. Aunque los vehículos involucrados escaparon rápidamente de la zona, se sospecha que el episodio está relacionado con una disputa entre dos grupos delictivos.

Fuentes policiales han confirmado que ya se encuentran trabajando en la investigación para esclarecer el incidente. Las cámaras de seguridad de los comercios cercanos serán una pieza clave para determinar cómo se desarrolló la balacera y quiénes participaron en ella. Si bien hasta el momento no se han reportado heridos, la preocupación entre los residentes del barrio es notable.