Este martes se cumplen cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los máximos ídolos del fútbol argentino y figura eterna del deporte mundial. En este nuevo aniversario, Boca Juniors (el club donde brilló en el Metropolitano 1981 y al que regresó para despedirse en 1997) lo recordó con un homenaje breve pero profundamente simbólico que difundió en sus canales oficiales.

El video muestra a hinchas xeneizes acercándose a la estatua del Diez, ubicada en uno de los pasillos internos de la Bombonera, para depositar una pequeña margarita sobre su pierna izquierda. La escena, silenciosa y cargada de emoción, está acompañada por una versión acústica del tema “La mano de Dios”, la canción que Rodrigo Bueno compuso especialmente para celebrar la vida y el mito maradoniano.

Publicidad

La jornada se desarrolló en medio de múltiples recordatorios, tanto en el país como en el exterior, que evocan aquel 25 de noviembre de 2020, cuando la noticia de su fallecimiento (en una vivienda del country San Andrés, en Tigre, mientras cursaba una internación domiciliaria) sacudió al mundo entero. Desde entonces, cada aniversario es motivo de homenajes, debates y gestos de cariño de parte de hinchas, clubes y admiradores de todas las latitudes.

El recuerdo de Maradona permanece presente en Boca a través de su iconografía, su historia y el vínculo sentimental que une al Diez con los simpatizantes xeneizes. A cinco años de su muerte, el homenaje volvió a reafirmar su lugar como una figura central e irrepetible del fútbol argentino.