Se entregó uno de los ladrones de la casa de Valeri Mazza: tenía antecendentes por homicidio

El intento de robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro generó una fuerte conmoción mediática y una intensa investigación por parte de la Justicia en los últimos días. El hecho ocurrió mientras parte de la familia se encontraba en la vivienda, un episodio que involucró a cinco jóvenes que lograron ingresar a la propiedad.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que uno de los jóvenes implicados en el asalto se presentó por voluntad propia en una comisaría de San Isidro. El asaltante menor de edad se entregó específicamente en una comisaría de Beccar.

El detenido es un menor de edad que posee un prontuario grave: a los 15 años cometió un homicidio y, tiempo después, protagonizó un ataque a tiros. Además, está vinculado a otros hechos de robo. El joven tenía un pedido de captura vigente por haberse fugado de un centro de menores, razón por la cual, tras entregarse, fue trasladado de inmediato a un establecimiento bajo régimen penal juvenil.

El avance en la causa se produjo luego de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Patricio Ferrari. En estos procedimientos, se logró secuestrar ropa que coincidía con la que los ladrones vestían, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona. Con esas pruebas y declaraciones de testigos, la policía consiguió identificar a los cinco involucrados: dos menores y tres mayores de entre 18 y 19 años. A partir de esas actuaciones, uno de los adolescentes decidió presentarse ante las autoridades.

La mecánica previa al suceso ya había llamado la atención: durante el día, el grupo pasó por la zona simulando ser jardineros. Más tarde, al momento del intento de robo, ingresaron a la propiedad con una mochila negra, la cual abandonaron al huir. La maniobra delictiva se frustró cuando Taína, la hija menor de Mazza, advirtió la presencia de los intrusos y comenzó a gritar, lo que alertó al resto de la familia y obligó a los ladrones a escapar sin poder concretar el asalto.

Respecto al suceso, el marido de la modelo, Alejandro Gravier, relativizó el episodio y buscó llevar tranquilidad, destacando que la situación "no pasó a mayores". También señaló que el episodio le resultó "raro" y expresó su deseo de que sirva para reforzar la seguridad en la zona, donde habían ocurrido otros hechos delictivos en los últimos meses.