A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, el caso judicial que investiga las responsabilidades de su fallecimiento se encuentra en una instancia decisiva, marcada por la anulación del juicio inicial y la destitución de una jueza involucrada en un escándalo sin precedentes. El nuevo debate oral fue reprogramado para el 17 de marzo de 2026, manteniendo en el banquillo a los siete profesionales de la salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”.

El primer juicio, iniciado en marzo de 2025, había avanzado con más de cuarenta testimonios y la presencia constante de Dalma y Gianinna Maradona. Entre los acusados figuran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes integraron el equipo que atendía al Diez durante su internación domiciliaria. Sin embargo, el proceso se derrumbó cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach permitió la filmación de escenas para el documental “Justicia Divina”, grabado dentro de dependencias judiciales sin autorización del tribunal ni de las partes.

Tras revelarse la maniobra, las defensas pidieron su apartamiento y Makintach presentó su renuncia, lo que obligó al tribunal a declarar nulo todo lo actuado por considerar que el juicio estaba viciado desde su origen. Paralelamente, la conducta de la magistrada derivó en un jury en La Plata, que el 18 de noviembre la destituyó de manera unánime por mal desempeño, parcialidad y actos incompatibles con la función judicial, además de inhabilitarla de por vida para ejercer cargos en la Justicia.

Sin sus fueros, Makintach enfrenta ahora una causa penal en la Fiscalía de San Isidro, acusada de cohecho, peculado y manipulación de pruebas y testigos. Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola solicitaron incluso su detención ante el juez de Garantías Esteban Rossignoli, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Con la designación del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, el caso retoma su curso hacia un nuevo juicio que promete convertirse nuevamente en un acontecimiento judicial y mediático. A cinco años de su muerte, la búsqueda de justicia por Diego Maradona continúa envuelta en polémicas, pero con la expectativa de que 2026 marque, por fin, un avance concreto hacia una resolución.