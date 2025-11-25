Marcelo Gallardo enfrentó los micrófonos luego de la eliminación de River frente a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura, una caída por 3-2 en el minuto 48 del segundo tiempo que profundizó el mal momento futbolístico del equipo. El entrenador realizó una autocrítica contundente, asumió la responsabilidad por un año que calificó como “totalmente negativo” y despejó las dudas al confirmar su continuidad en el cargo.

“El último trimestre nos fue muy difícil sostenernos como equipo. Estoy desilusionado por cómo terminamos el año. No pudimos sacarlo adelante como hubiésemos querido y había objetivos en juego hasta el final, lo que nos deja en un lugar incómodo”, expresó Gallardo, visiblemente afectado por el desenlace del partido en Avellaneda.

Con tono firme, el Muñeco reconoció fallas propias: “Seguramente he fallado, soy muy autocrítico. Mi autocrítica es personal y hacia adentro. Me pongo yo al frente. Cuando las cosas no salen, soy responsable”. Añadió que ya comenzó a pensar en el futuro inmediato del equipo y que trabajará desde este mismo miércoles para rearmar el proyecto.

Entre los motivos de los cambios en el segundo tiempo, explicó los ingresos de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda: “Entraron jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos futbolistas que nos dieron muchísimo y que lo estaban sintiendo. Enzo y Nacho estaban para salir”.

Respecto del desgaste acumulado, sostuvo: “No hemos parado en todo el año y nos costó sostenernos desde lo físico, lo mental y lo futbolístico en el último trimestre. Nos toca descomprimir porque las cabezas están muy cargadas”.

Sobre su permanencia en el puesto, fue categórico: “Tengo mucho para dar todavía. Si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano y decirlo”.

Tras el pitazo final, Gallardo se retiró con gesto adusto hacia el vestuario mientras Racing celebraba su clasificación. Para River, el golpe en el Cilindro se suma a un 2025 sin títulos y con pocas posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores, un escenario que amplifica el malestar entre los hinchas y marca un cierre de año inesperadamente adverso.