Un impactante siniestro vial sucedió este lunes en Ruta Nacional 40 y tuvo como protagonista a una familia sanjuanina. Todo sucedió cuando los damnificados volvían de Chile, a la altura del kilómetro 3081, en el tramo recientemente inaugurado que une El Sosneado y Pareditas, detrás del dique Agua del Toro, en jurisdicción de San Rafael, Mendoza.

Fuentes de la Subjefatura Vial Zona Sur – Malargüe informaron que el accidente ocurrió alrededor de las 16.10, cuando un Toyota Corolla gris que circulaba hacia San Juan sufrió un fallo en una de sus ruedas.

El auto sufrió importantes daños materiales

El desperfecto en el neumático provocó que el conductor perdiera el control, saliera de la calzada y terminara volcando, quedando el vehículo con las cuatro ruedas hacia arriba.

Luego, la Policía confirmó que en el vehículo afectado viajaban cuatro sanjuaninos: Oscar Alfredo Rodríguez Zagarra, de 68 años, resultó ileso, al igual que su acompañante, Juan Daniel Meza Salinas, de 63. En tanto, Eduardo Luis Lara y Gustavo Adolfo Tapia sufrieron lesiones y debieron ser trasladados en un vehículo particular al centro de salud de Pareditas debido a la cercanía del lugar.

El vehículo quedó con daños totales producto del violento vuelco. Las autoridades continúan investigando para determinar con precisión qué originó el reventón de la rueda que desencadenó el accidente.

