Emboscada a conductor de Didi: lo atacaron entre cinco personas y fue apuñalado

Un conductor de la plataforma Didi resultó con una herida punzante y debió ser hospitalizado tras ser agredido por un grupo de cinco individuos en un hecho ocurrido el pasado domingo hacia las 21 horas. El episodio de violencia tuvo lugar en la intersección de las calles Benavídez y Salta, en el departamento de Chimbas.

De acuerdo con la información proporcionada por la víctima, Lucas Rodríguez, de 22 años, el ataque se produjo luego de que aceptara un viaje solicitado por una mujer que se encontraba acompañada por un niño. Al arribar al punto de encuentro y abrir las puertas de su vehículo para el ingreso de los pasajeros, cinco sujetos aparecieron de manera sorpresiva, rodeando el automóvil y procediendo a agredirlo físicamente.

Ante la situación, el conductor intentó huir, pero fue reducido a golpes por sus atacantes. Durante el forcejeo, uno de los agresores lo lesionó en la espalda con un arma blanca. Pese a la gravedad del momento y a la herida sufrida, Rodríguez logró liberarse, reingresar a su vehículo y conducir hasta un lugar seguro para solicitar ayuda de emergencia.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Giordano, donde recibió atención médica necesaria para su recuperación. Según fuentes oficiales, su estado de salud es satisfactorio y se encuentra fuera de peligro.

La investigación del caso fue radicada en la comisaría con jurisdicción en la zona, la cual, en coordinación con la división de Investigaciones de la Policía, realiza las diligencias correspondientes para individualizar a los cinco atacantes. Una línea de indagación activa busca determinar el posible rol que pudo cumplir la mujer que solicitó el servicio en la preparación de la emboscada.