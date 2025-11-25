Un policía viajaba en moto y terminó grave tras ser chocado por una camioneta

Un grave siniestro vial sacudió el corazón de la Capital sanjuanina durante la jornada de ayer. El incidente tuvo lugar en la intersección de Mendoza y avenida Córdoba, cuando una camioneta RAM impactó a un motociclista policial. El evento provocó un gran despliegue policial en el lugar.

El efectivo resultó con heridas de consideración y requirió traslado de urgencia.

La dinámica del choque fue establecida gracias a los relatos de testigos. Según relataron testigos, dos motos de la Policía avanzaban por calle Mendoza en dirección sur, con balizas y sirenas activadas, mientras atravesaban el cruce con el semáforo en rojo debido a una situación de emergencia. En ese instante, una camioneta que circulaba por avenida Córdoba hacia el oeste, con paso habilitado, continuó su marcha y terminó colisionando contra uno de los uniformados.

La violencia del impacto fue tal que el motociclista fue desplazado varios metros, terminando debajo de una camioneta que se encontraba estacionada en la esquina noreste. El conductor de la motocicleta sufrió graves lesiones. Personal médico asistió rápidamente al herido y lo trasladó al Hospital Guillermo Rawson. Tanto la moto como la camioneta RAM registraron importantes daños materiales.