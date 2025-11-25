Robaron la bici de la promoción de Stranger Things en Argentina

El fenómeno global de "Stranger Things" se acerca a su final con la quinta y última temporada, una serie que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, la promoción especial planificada por Netflix en la Ciudad de Buenos Aires no terminó de la mejor manera.

Netflix había montado una impactante escenografía urbana en un punto estratégico de la Ciudad, que recreaba un rincón icónico de Hawkins, la ciudad ficticia de la serie, buscando promocionar el desenlace de la historia. La instalación incluía elementos distintivos del set, como la bicicleta de Will Byers, uno de los personajes centrales. Lo insólito sucedió y terminó opacando la alegría de los fans.

Según trascendió en redes sociales y medios, la bicicleta que formaba parte de la escenografía fue robada por desconocidos en las últimas horas. Este hecho desmanteló parcialmente la acción de marketing de Netflix.