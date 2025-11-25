El insólito error de Cinthia Fernández en el cumpleaños de su hija

Francesca, la hija menor de Cinthia Fernández, celebró sus 11 años el lunes 24 de noviembre. La bailarina le organizó un festejo improvisado para la pequeña, quien eligió celebrar con una pijamada en casa junto a sus hermanas y amigas. Cinthia Fernández preparó la torta para la celebración.

Sin embargo, en medio de la vorágine de la organización y con un día feriado, cuando es más difícil encontrar lugares abiertos, la celebración sufrió un percance importante: la mamá se olvidó de comprar la vela para la niña.

La solución implementada por Cinthia fue bastante curiosa. Ella misma relató lo sucedido en sus redes, escribiendo: "Feliz cumple princesa. La madre no compró velas y le puso un popote de cartón".

En un video compartido, se puede ver a Francesca junto a su torta, rodeada de sus amigas y sus hermanas, y se nota su sorpresa al ir a soplar, ya que pregunta: "¿Esto es una pajita?".

Además de la curiosa anécdota, Cinthia Fernández le dedicó a su hija menor un conmovedor posteo. En su mensaje, expresó: "Felices 11 años mi morocha de lunar hipnótico y mirada café que rompe mis silencios y me regala sonrisas. Ese andar que revoluciona mis sentimientos provocando un caos instantáneo, a veces de llantos, a veces de alegría, a veces de enojo, a veces una hormona que va piantándose, como tus años que se me fueron escapando de este calendario llamado vida".

Matías Defederico, el ex futbolista, también saludó a su hija en sus redes sociales. Él compartió una imagen de la pequeña en la cancha y le escribió: "Feliz cumple mi amor. Sos la persona más dulce de este mundo, aunque te hagas la difícil".