El clásico entre Racing y River por los playoffs del Torneo Clausura 2025 dejó una de las postales más emotivas del fútbol argentino. En un encuentro vibrante, lleno de goles y definición infartante, la Academia se impuso por 3 a 2 y avanzó a la siguiente instancia del certamen. Sin embargo, el momento más viral de la noche no ocurrió en el campo de juego, sino en uno de los palcos del Estadio Presidente Perón.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, Guillermo Francella, reconocido hincha de Racing y figura infaltable en grandes citas del club, fue protagonista involuntario de una escena que recorrió el país. Cuando el equipo de Avellaneda convirtió el gol agónico que selló la victoria ante el Millonario, las cámaras de televisión lo enfocaron en pleno estallido de emoción.

El actor, visiblemente conmovido, se llevó las manos a los ojos y terminó secándose las lágrimas mientras celebraba la clasificación de su equipo. La mezcla de euforia y sensibilidad quedó registrada en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales, convertida en símbolo del sentimiento racinguista en una noche inolvidable.

La escena de Francella, que condensa la pasión y el desahogo de miles de hinchas, se transformó en uno de los momentos más comentados del postpartido, sumándose a un triunfo que ya quedó marcado en la memoria de la Academia.