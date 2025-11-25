Salió a la luz el verdadero motivo del viaje de Jesica Cirio y su novio a Uruguay

Jésica Cirio volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras la confirmación de su romance con el empresario Nicolás Trombino. La difusión de la primera foto de ambos juntos en Punta del Este reavivó el interés por su nueva vida sentimental, una postal que terminó de blanquear lo que hasta ese momento eran solo versiones. Esto, al mismo tiempo, multiplicó las especulaciones acerca de la situación de la modelo después de su separación de Elías Piccirillo.

El viaje que Jésica y su nuevo novio hicieron a Uruguay tuvo un motivo concreto: asistir juntos al casamiento de unos amigos. Esta escapada fue interpretada como un gesto que confirma que su vínculo está completamente blanqueado y que su presencia en el evento, sin ocultarse y compartiendo una jornada social importante, es una señal de estabilidad en esta nueva etapa. La pareja viajó relajada, y la fotografía que los mostró unidos no tenía signo de producción ni intención mediática, sino que reflejaba un momento genuino.

Lo cierto es que esta escapada a Uruguay fue el primer gesto público fuerte de la pareja. Fue un viaje breve, social y significativo que dejó clara la intención de ambos de avanzar sin ocultamientos y de empezar a mostrarse como una dupla consolidada.