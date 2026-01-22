El Trío Los Barros anuncia su tour nacional 2026, que arranca en Mendoza y llega a Buenos Aires

La escena del folclore argentino se prepara para recibir un nuevo y significativo tour. El Trio Los Barros, conjunto familiar compuesto por padre e hijos, anunció oficialmente su gira "Cuyo le Canta a Argentina" para el año 2026. Con este nombre, la agrupación busca simbolizar cómo su música, nacida en el corazón de la región cuyana, se expande para abrazar a todo el país, fortaleciendo la identidad cultural a través de ritmos tradicionales.

Con una sólida trayectoria que los ha llevado a escenarios de importantes festivales nacionales y les ha valido diversos reconocimientos, Los Barros se proponen con esta gira consolidar su presencia a nivel país y conectar con nuevas audiencias, siempre manteniendo la esencia de sus raíces familiares y regionales.

El inicio del tour: Mendoza y una "mega peña" en Godoy Cruz

La gira tendrá su puntapié inicial en la provincia de Mendoza. El sábado 14 de febrero de 2026, la música del trío resonará en tierras mendocinas, calentando motores para lo que será la gran presentación del día siguiente.

El domingo 15 de febrero, el tour "Cuyo le Canta a Argentina" se presentará con una "mega peña" en el conocido espacio cultural La Hermandad, ubicado en Godoy Cruz. Este evento promete ser una verdadera celebración del folclore, ya que el Trío Los Barros no estará solo. Para esta noche especial han confirmado la participación de grandes artistas invitados, entre los que se destacan los Hermanos Osorio y el Dúo Alborada, junto a otras figuras que engalanarán la velada. Los organizadores han asegurado que el valor de la entrada será accesible para todo el público, con el objetivo de que la comunidad pueda disfrutar de un espectáculo de primer nivel.

Expansión nacional: rumbo a Buenos Aires y colaboraciones

La gira no se detendrá en Cuyo. Ya para el mes de marzo de 2026, el Trío Los Barros llevará el mensaje de "Cuyo le Canta a Argentina" a la capital del país. La agrupación se presentará en un espacio convocado por el Ministerio de Cultura de la Nación, un respaldo institucional que refleja la calidad y el valor cultural de su propuesta.

La estadía en Buenos Aires será intensa y llena de novedades. El trío tiene agendadas participaciones en programas de canales de televisión nacionales, donde compartirán escenario con figuras públicas destacadas, ampliando así el alcance de su música. Además, han generado gran expectativa al anunciar que han cerrado una importante colaboración con reconocidos músicos del ámbito nacional. Si bien los detalles y nombres de los artistas involucrados serán revelados en los próximos días, este anuncio promete una fusión musical que enriquecerá el sonido tradicional del trío.

Más allá de los conciertos, el tour "Cuyo le Canta a Argentina" encarna un profundo sentimiento. Para el Trío Los Barros, se trata de un proyecto que trasciende lo musical para convertirse en un acto de identidad y unión. "Buscamos transmitir que nuestra música nace en Cuyo y se extiende como un abrazo a toda Argentina", expresan los integrantes, subrayando el poder del folclore como lenguaje común capaz de derribar fronteras geográficas.