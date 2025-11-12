El video de un auto en contramano en plena Circunvalación

Un episodio de extrema irresponsabilidad vial sacudió la tranquilidad de la mañana sanjuanina de este miércoles. Un automovilista tomó la descabellada decisión de ingresar a la Avenida Circunvalación, una de las arterias más importantes y de mayor caudal vehicular de la provincia, conduciendo en sentido contrario al flujo de tránsito.

La peligrosa maniobra ocurrió en la Circunvalación, coincidiendo con la hora pico matutina, momento en el que la autopista registra su máxima saturación. El hecho fue advertido de inmediato por decenas de conductores que se encontraron de frente con el vehículo infractor, obligándolos a realizar maniobras bruscas para esquivarlo y evitar una colisión frontal con consecuencias potencialmente fatales.

Testigos presenciales lograron captar la escena con sus teléfonos móviles. Los videos, que rápidamente se viralizaron a través de redes sociales, muestran la velocidad y el riesgo extremo de la situación, con el conductor en contramano avanzando por el carril rápido mientras otros vehículos circulan a alta velocidad en el sentido correcto.