Las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires ingresaron este domingo en la recta final con un dato alentador para las autoridades: a media tarde, ya había votado el 50,5% del padrón. En el cierre de comicios, con altas expectativas desde el oficialismo, la participación fue de aproximadamente el 62% hacia el cierre de comicios. Más de 14,3 millones de bonaerenses estaban habilitados para sufragar en la renovación de la Legislatura y los concejos municipales.

El recambio legislativo definirá 46 bancas en la Cámara de Diputados provincial y 23 en el Senado, distribuidas en las ocho secciones electorales de la provincia. En cuatro de ellas se eligen diputados y en las otras cuatro senadores. A la par, los votantes también definen la integración de los concejos deliberantes y los consejos escolares en cada distrito.

El resultado de estas elecciones será determinante para la gobernabilidad de Axel Kicillof, que necesita mayorías en ambas cámaras para garantizar la aprobación de leyes en los dos años restantes de su gestión. Además, la elección bonaerense representa el primer gran test para Javier Milei y La Libertad Avanza, de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre.

El proceso electoral se desarrolló en un clima atravesado por meses de alta tensión política y social. La campaña estuvo marcada por la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le impidió competir en la Tercera Sección Electoral, además de escándalos vinculados al narcotráfico con fentanilo, denuncias de coimas filtradas en audios y la persistente inestabilidad macroeconómica.

Con Milei y Kicillof como principales protagonistas de la escena, el resultado de esta votación se perfila como un indicador decisivo del mapa político rumbo a octubre.