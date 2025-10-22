El domingo 26 de octubre de 2025, los argentinos acudirán a las urnas para elegir a diputados y senadores nacionales en una jornada fundamental para la renovación parcial del Congreso.

Para asegurar un proceso electoral tranquilo y ofrecer un espacio de reflexión a los votantes, la Justicia Electoral establece un período de veda que comenzará el viernes 24 de octubre a las 8:00 horas y se extenderá hasta las 21:00 horas del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación.

Durante este lapso, estarán prohibidas todas las actividades relacionadas con la promoción política, como la distribución de boletas, la realización de actos partidarios y cualquier tipo de propaganda electoral, tanto presencial como digital.

Entre las principales limitaciones que abarca la veda electoral se encuentran:

Prohibición de actos públicos de campaña, proselitismo en cualquier formato, distribución de propaganda y apertura de locales partidarios.

Restricción de publicaciones y posteos en redes sociales con contenido político o mensajes que promuevan a candidatos.

Prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22:00 horas del domingo, una hora después del cierre de los comicios.

Interrupción de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20:00 horas del sábado, para evitar incidentes durante la jornada electoral.

Prohibición de portar armas durante todo el período de veda, con un aumento en los operativos de seguridad en los centros de votación.

Suspensión de espectáculos públicos, eventos deportivos, fiestas o reuniones masivas que no estén vinculadas al proceso electoral.

Estas restricciones aplican a todos los ciudadanos y su incumplimiento puede acarrear multas o sanciones administrativas según lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral.

El objetivo central de estas medidas es asegurar que el electorado pueda decidir con serenidad y sin presiones externas en las Elecciones Generales 2025.