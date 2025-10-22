De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó una nueva herramienta digital que permite consultar el padrón electoral por WhatsApp, de forma rápida y gratuita.

A través del chatbot oficial Vot-A, los ciudadanos pueden conocer su lugar de votación enviando un mensaje al +54 9 11 2455-4444. Para iniciar la conversación, basta con escribir “Hola”, y el sistema guiará al usuario paso a paso para acceder a sus datos.

El servicio brinda información sobre: el nombre y dirección de la escuela asignada, y el número de mesa junto al de orden. Una vez recibidos los datos, el votante puede guardar la información directamente en su teléfono, lo que facilitará el ingreso y la ubicación el día de la elección.

Además del canal por WhatsApp, la CNE mantiene habilitadas otras vías para verificar los datos del padrón:

Por internet, ingresando al sitio oficial del Padrón Electoral.

Por teléfono, llamando al 0800-999-7237.

Desde la app Mi Argentina, en la sección “Dónde voto”.

Desde el organismo recomiendan verificar la información con anticipación, ya que el lugar de votación puede no coincidir con el utilizado en elecciones anteriores.

Por otro lado, estas elecciones marcarán el debut de la Boleta Única Papel a nivel nacional. En ese sentido, el chatbot Vot-A también permite practicar el nuevo sistema de votación, ayudando a los ciudadanos a familiarizarse con su funcionamiento antes del domingo.