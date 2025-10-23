El frente Por San Juan realizó este miércoles su cierre de campaña con un multitudinario acto en el Club Atlético Trinidad, donde los principales referentes provinciales compartieron un mensaje de unidad, compromiso y esperanza frente a los comicios del próximo domingo.

Con un escenario colmado de banderas naranjas y el lema “Por lo que hicimos, por lo que falta, por San Juan”, los candidatos y dirigentes del frente celebraron el trabajo territorial desplegado durante los últimos meses.

La candidata Laura Palma destacó el acompañamiento del mandatario provincial y el entusiasmo de la militancia: “Las urnas se van a llenar de cruces, quiero agradecer a nuestro gobernador porque se puso la campaña al hombro acompañándonos”, expresó entre aplausos.

Por su parte, el vicegobernador y referente del espacio, Fabián Martín, remarcó el valor del contacto directo con los vecinos y el esfuerzo de cada equipo local: “Qué gran emoción poder compartir con ustedes este cierre de campaña y pasar estos dos meses, desde agosto, recorriendo la provincia junto a ustedes. Le agradecemos a cada sanjuanino y sanjuanina que nos dio un abrazo, un beso, que nos apoyan y que nos dan aliento, pero muy especialmente agradecerle a todo este equipo de militantes que nos ha permitido caminar la provincia”, afirmó.

Marcelo Orrego, el gobernador de San Juan expresó: “´Para mí es un honor compartir este espacio con los militantes que han compartido desde los cuatro puntos cardinales de la provincia y con los candidatos que se pusieron la camiseta bien pegada al corazón para defender los intereses de San Juan”.

El acto, que tuvo un marcado tono de celebración y optimismo, fue el cierre de una intensa agenda de recorridas y encuentros en los distintos departamentos sanjuaninos. Los dirigentes coincidieron en que la campaña estuvo signada por el contacto cara a cara con los vecinos y el compromiso con la gestión provincial.