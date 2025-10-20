La División Comando Radioeléctrico Sur detuvo a dos hombres acusados de robar un perro de raza Dogo Argentino en el barrio Belgrano, Rawson.

Según fuentes policiales, la denuncia fue radicada por el propietario del animal, quien identificó a los sospechosos, Diego Javier Ontiveros y Tomás Alejandro Martínez, como los responsables de sustraer a su perro, un cachorro de siete meses, desde su domicilio.

Tras un rápido operativo, los efectivos lograron dar con el animal en una vivienda ubicada en la intersección de calles Lemos y Almirante Brown. Allí, un vecino había resguardado al perro al notar que dos hombres se movilizaban con el animal en circunstancias sospechosas.

Finalmente, los agentes procedieron a la aprehensión de Ontiveros y Martínez, quienes fueron trasladados a sede policial. Ambos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad, que interviene en la causa para determinar las responsabilidades correspondientes