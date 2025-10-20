Publicidad
Publicidad

Policiales > Un cachorro

Detuvieron a dos hombres por robar un dogo en Rawson

Efectivos del Comando Radioeléctrico Sur detuvieron a dos hombres señalados por sustraer un cachorro de siete meses en el barrio Belgrano.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Diego Javier Ontiveros y Tomás Alejandro Martínez, los delincuentes. Foto: Gentileza

La División Comando Radioeléctrico Sur detuvo a dos hombres acusados de robar un perro de raza Dogo Argentino en el barrio Belgrano, Rawson.

Según fuentes policiales, la denuncia fue radicada por el propietario del animal, quien identificó a los sospechosos, Diego Javier Ontiveros y Tomás Alejandro Martínez, como los responsables de sustraer a su perro, un cachorro de siete meses, desde su domicilio.

Publicidad

Tras un rápido operativo, los efectivos lograron dar con el animal en una vivienda ubicada en la intersección de calles Lemos y Almirante Brown. Allí, un vecino había resguardado al perro al notar que dos hombres se movilizaban con el animal en circunstancias sospechosas.

Finalmente, los agentes procedieron a la aprehensión de Ontiveros y Martínez, quienes fueron trasladados a sede policial. Ambos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad, que interviene en la causa para determinar las responsabilidades correspondientes

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS