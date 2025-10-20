Un barrio privado en San Juan lanzó una búsqueda laboral para incorporar personal a su equipo de trabajo. El puesto disponible es para desempeñarse en la garita de ingreso del complejo, con una variedad de responsabilidades orientadas al mantenimiento y la atención de los residentes y visitantes.

Entre las principales tareas se incluyen funciones de portería, mensajería interna, control y atención de visitantes, manejo de residuos domiciliarios, y limpieza de la zona de entrada, entre otras.

La búsqueda está orientada a personas con experiencia en puestos similares, preferentemente con conocimientos en tareas de vigilancia, mantenimiento y atención al público.

Quienes estén interesados en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico adm.portalba1@gmail.com, indicando su disponibilidad y experiencia previa en el rubro.