Provinciales > Empleo

Barrio privado de San Juan suma trabajador para su garita de ingreso

Un barrio privado abrió una convocatoria para cubrir un puesto en una garita. Se busca personal con experiencia para tareas de portería, mensajería y atención a visitantes.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La búsqueda está orientada a personas con experiencia en puestos similares. Foto: Gentileza

Un barrio privado en San Juan lanzó una búsqueda laboral para incorporar personal a su equipo de trabajo. El puesto disponible es para desempeñarse en la garita de ingreso del complejo, con una variedad de responsabilidades orientadas al mantenimiento y la atención de los residentes y visitantes.

Entre las principales tareas se incluyen funciones de portería, mensajería interna, control y atención de visitantes, manejo de residuos domiciliarios, y limpieza de la zona de entrada, entre otras.

La búsqueda está orientada a personas con experiencia en puestos similares, preferentemente con conocimientos en tareas de vigilancia, mantenimiento y atención al público.

Quienes estén interesados en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico adm.portalba1@gmail.com, indicando su disponibilidad y experiencia previa en el rubro.

