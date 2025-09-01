Salud y Bienestar > Info útil
Cómo eliminar las garrapatas en primavera con dos trucos caseros y efectivos
POR REDACCIÓN
Con la llegada de la primavera, los días se vuelven más largos y agradables, pero también regresan las garrapatas, un problema frecuente en jardines y para las mascotas. Estos parásitos prosperan en ambientes cálidos y húmedos, escondiéndose en pastizales altos y plantas, y muchas veces terminan sobre perros y gatos.
El riesgo para la salud no es menor, ya que las garrapatas pueden transmitir enfermedades tanto a los animales como a los humanos. Por eso, es fundamental actuar con rapidez para evitar complicaciones.
Para combatirlas sin recurrir a productos químicos agresivos, existen dos remedios caseros, económicos y seguros que pueden ayudar a mantenerlas a raya:
1. Vinagre blanco y agua: Mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua en un rociador. Aplicá esta mezcla en los rincones del patio, en las zonas donde suelen estar las mascotas y en los lugares donde hayas detectado garrapatas. El fuerte olor del vinagre funciona como un repelente natural que ayuda a eliminarlas.
2. Sal gruesa en el jardín: Espolvoreá sal gruesa en las áreas afectadas del jardín. La sal actúa deshidratando a las garrapatas, eliminándolas de forma natural. Después de dejar actuar durante algunas horas, regá o barré la zona para retirar los restos.
Consejos para prevenir su aparición y proteger a tus mascotas incluyen cortar el pasto regularmente y mantener el jardín limpio. También es importante revisar a los animales tras cada paseo, especialmente si han estado en contacto con pasto alto, y lavar con frecuencia sus camas, mantas y manteles.
Con estos cuidados simples y remedios caseros, es posible mantener a las garrapatas alejadas y disfrutar de la primavera sin preocupaciones por la salud de tu familia y tus mascotas.
