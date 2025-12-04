El Máquina y El Doblado quedaron libres tras balear en la cabeza a un joven

Luciano "El Máquina" Ortiz y su padre César Ortiz quedaron en libertad esta semana tras alcanzar un acuerdo por el delito de lesiones agravadas, recibiendo una pena de dos años condicional. En el mismo proceso judicial, Sergio "El Doblado" Paredes también recuperó su libertad, al vencerse la prisión preventiva. Los tres sujetos estuvieron implicados en el violento hecho donde resultó baleado en la cabeza el joven Hernán Emiliano Paredes.

La audiencia de este viernes avanzó mediante la figura de juicio abreviado. César Ortiz recibió una condena de dos años de prisión condicional por el delito de lesiones graves en perjuicio de Hernán Paredes. Por su parte, su hijo, Luciano Ortiz, también pactó dos años de prisión condicional, pero por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. Inicialmente, ambos habían sido imputados por tentativa de homicidio.

Durante el desarrollo del proceso, los acusados ofrecieron su versión ante el juez Eugenio Barbera, declarando que la víctima había ingresado a su vivienda con intención de robar. Con base en el relato de los Ortiz, César Ortiz lo atrapó y lo golpeó. Luego, cuando Paredes intentó levantarse, Luciano Ortiz intervino y le disparó en la cabeza.

El ataque tuvo lugar el 30 de mayo, aproximadamente a las 22 horas, en las inmediaciones del polideportivo del barrio Cerro Blanco. Según la investigación, los sujetos interceptaron a Hernán Paredes, lo golpearon hasta que cayó al suelo, y fue entonces cuando le dispararon en la cabeza. La víctima resultó gravemente herida. Hernán Paredes fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde los médicos confirmaron, tras una tomografía, que el proyectil había quedado alojado en su cabeza. Su estado de salud mejoró luego de ser intervenido quirúrgicamente.

En cuanto al tercer involucrado, Sergio Paredes, recuperó la libertad. Pese a compartir el mismo apellido que la víctima, Sergio Paredes no posee ningún vínculo familiar con ella. Se sabe que Paredes cuenta con una condena previa por homicidio en 2018 y deberá continuar el proceso bajo investigación.

El juez, además de la pena condicional, impuso medidas de coerción a César y Luciano Ortiz. Estas incluyen la prohibición de contactar a la víctima y a su familia, la obligación de someterse al proceso judicial, la prohibición de obstaculizar la investigación y la restricción de salir de la provincia.