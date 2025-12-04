El Servicio Penitenciario realizará un simulacro de sismo e incendio en el Complejo de Chimbas

El Servicio Penitenciario Provincial informó que este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, se realizará un simulacro conjunto de sismo e incendio en el Complejo Penitenciario de Chimbas. La actividad forma parte del programa regular de capacitación y preparación para emergencias que involucra tanto al personal de la institución como a las personas privadas de la libertad.

Objetivos del Ejercicio

El operativo busca evaluar y reforzar los protocolos de actuación ante emergencias dentro del establecimiento carcelario. Según el comunicado oficial, el ejercicio está diseñado para:

Capacitar y entrenar al personal penitenciario en la gestión de situaciones de crisis duales (sismo seguido de incendio).

Probar la efectividad de los planes de evacuación, los sistemas de alarma y la coordinación interna.

Fomentar la preparación de todas las personas dentro del complejo, asegurando que conozcan las vías de escape y los puntos de encuentro seguros.

Mejorar la seguridad general de la institución ante posibles eventos reales.

Aviso a la Comunidad Vecina

El Servicio Penitenciario hizo un llamado especial a los vecinos de las zonas aledañas al complejo para que no se alarmen durante el desarrollo del simulacro. Se anticipa que podrían escucharse sonidos de sirenas, alarmas o megafonía, y observarse movimiento inusual de personal y vehículos institucionales en los accesos.

"Agradecemos su comprensión y colaboración en este ejercicio destinado a mejorar la seguridad", señaló el organismo en su comunicado. Este aviso preventivo busca evitar que la comunidad confunda la actividad de entrenamiento con una situación de emergencia real o un incidente de seguridad.

Contexto de Preparación

La realización de simulacros es una práctica estandarizada en instituciones de encierro a nivel nacional e internacional. Estos ejercicios son considerados fundamentales para mantener una respuesta rápida y ordenada ante desastres naturales o incendios, riesgos a los que cualquier establecimiento de estas características es vulnerable.

El último simulacro de similares características en complejos penitenciarios provinciales se había realizado en el primer semestre del año, como parte de un cronograma que busca mantener operativos los protocolos de manera periódica.

La actividad se llevará a cabo bajo la supervisión de los departamentos de Seguridad y Logística del Servicio Penitenciario, en coordinación con otros efectivos de fuerzas de seguridad y, en caso de ser necesario, con los servicios de emergencia externos, aunque en esta ocasión se trata principalmente de un ejercicio de gestión interna.