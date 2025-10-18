Publicidad
River Plate le gana al Talleres de Carlos Tevez

El Millonario, que arrastra cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura, intentará pisar con fuerza ante la T. Desde las 20.30, por TNT Sports

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla anual. Foto: Gentileza

Tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Monumental, River buscará revertir su crisis futbolística enfrentando a Talleres. El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará el próximo sábado a las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla anual. A continuación, la previa del duelo en el que impartirá justicia Ariel Penel.

