River Plate le gana al Talleres de Carlos Tevez

Tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Monumental, River buscará revertir su crisis futbolística enfrentando a Talleres. El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará el próximo sábado a las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla anual. A continuación, la previa del duelo en el que impartirá justicia Ariel Penel.