Boca perdió ante Belgrano por 2 a 1 en la Bombonera

Boca recibió a Belgrano de Córdoba este sábado en la Bombonera, en un encuentro correspondiente a la 13° fecha del Torneo Clausura 2025. El partido comenzó a las 18:00, con arbitraje de Pablo Dóvalo y asistencia de Fernando Espinoza en el VAR. La transmisión a cargo de ESPN Premium.

El club xeneize rindió un emotivo homenaje a Russo antes del inicio del encuentro, recordando la trayectoria del entrenador que dejó una huella profunda en la institución. A los 13 minutos del segundo tiempo, Belgrano lo consiguió y Passerini anotó de penal.

Después, un insólito error a los 17 minutos del ST, cometido por Leandro Paredes quien anotó en contra, hizo caer al conjunto bostero 2 a 0 en su propia cancha. Sin embargo a los pocos minutos, Boca mostró recuperación y achicó la brecha con Zeballos quien descontó ahora 2 a 1 contra el Pirata, pero no le alcanzó.