La ley 27.539 de cupo femenino fue creada con el objetivo de mejorar la perspectiva de género en los escenarios y el trabajo de las músicas mujeres que forman parte de la actividad musical nacional. Así se estableció un mínimo del 30% de su participación en eventos de música en vivo, pero ¿se cumple esto en San Juan?

El 2024 comenzó con una serie de fiestas departamentales organizadas por las municipalidades que buscan captar turistas en esta época del año, también empresarios privados realizaron importantes eventos que dejaron entrever qué tanto se tiene en cuenta esta normativa en la provincia.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por nombrar un ejemplo, en el mes de enero se realizó la tradicional Fiesta de la Semilla y la Manzana en el departamento Iglesia. Para el día 12 de enero la grilla estuvo compuesta por el grupo Por Nuestra Sangre, Carlos Carrizo, Banda Real, Es lo q’ hay, El Yeyo, Banda Amistad, Q’ lokura. Mientras que el día 13 de enero, se presentaron Hermanos Espejo, Los de Iglesia, Sanpahuasa, Nuevo tiempo, Aire Mansero, Los Tekis y Tres para el canto. De un total de 14 agrupaciones, solo una (Por Nuestra Sangre) contaba con mujeres entre sus integrantes.

En el ámbito privado esto también se pudo ver, como por ejemplo con la reciente realización de la Fiesta de la Cerveza de San Juan en la ex Bodega Cinzano. El line up de los tres días estuvo integrado por Mundo Binario, Pasado Verde, Koino Yokan, djs Fausten e Innerside, La Mandela, Ale Segovia y Lucio Flores, Edu Schmidt, Rumba Camión, Omega, King of Banana y el Dj Tomi Luján. Si bien, algunas de estas agrupaciones cuentan con mujeres entre sus miembros, como por ejemplo La Mandela Reggea, esto no alcanza para cumplir un 30% de la ley de cupo.

De esta forma, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento entre las fiestas departamentales del ámbito público y privado y llegó a la conclusión que esta ley no se está teniendo en cuenta en San Juan como debería ser. Hay eventos que sí cumplen con esta ley, pero son muy pocos, como por ejemplo el Ciclo Escuchame una Cosita, que domingo a domingo se presenta en la cervecería Donata.

Próximos eventos

El próximo 24 de febrero el Jáchal Rock volverá a sonar en el Anfiteatro Buenaventura Lunas tras seis años de ausencia. Karamelo Santo, Huaykil, Apcity, The Advertencia, Mama Ordán, Fidelia Luna, Chicos del Pórtico, Fondo de Bikini, C. Buquino, Kanibal y Cuadros Colgados forman la grilla de artistas. Otra vez, el dato está en la escasa participación de artistas mujeres.

Publicidad

Sobre la Ley 27.539

La ley se aplica en todo el país y alcanza a los eventos de música en vivo que programen un mínimo de tres agrupaciones musicales o solistas nacionales, para presentarse en conciertos, festivales y ciclos, públicos y privados, con o sin fines de lucro, en formato presencial, televisado o vía streaming en cualquier plataforma.

Cuando el Instituto Nacional de la Música toma conocimiento, de oficio o mediante denuncia, de un evento que estando alcanzado por la ley incurre en irregularidades, intervendrá para constatarlas, pudiendo aplicar las sanciones o multas, tal como lo establece el Reglamento de la Autoridad de Aplicación.

En caso de incumplimiento se podrán aplicar sanciones y/o multas.

¿Cuándo se da por cumplido el cupo?

Cuando el total de la grilla programada alcance el 30% de mujeres músicas o personas autopercibidas como mujeres, pudiendo ser solistas y/o en agrupación musical compuesta por integrantes femeninas, y/o agrupaciones musicales nacionales mixtas, y para todos los casos deben estar registradas en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Nacionales