Escándalo en Independiente: fue dado de alta el hincha chileno que cayó al vacío
POR REDACCIÓN
El hincha de la Universidad de Chile que sufrió una grave caída durante los disturbios en el estadio de Independiente, partido correspondiente a los octavos de final de vuelta por la copa Sudamericana, ha recibido el alta médica. Gonzalo Alfaro, ya tramita para volver a su nación después de haber pasado varios días internado. El suceso se desencadenó en medio de disturbios entre ambas parcialidades, lo que llevó a la cancelación del partido entre el equipo chileno y el club de Avellaneda que aún podría traer severas sanciones.
Alfaro se largó desde la tribuna del sector sur del estadio de Independiente, después de la agresión realizada por barras del conjunto local, dejándolo en una situación de riesgo extremo. Tras el suceso, el joven debió someterse a una operación de neurocirugía y estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, debido a un traumatismo de cráneo. No obstante, su evolución fue favorable y, a ocho días del lamentable acontecimiento, finalmente fue liberado del hospital Fiorito. El simpatizante agradeció en un conmovedor mensaje a quienes se preocuparon por su estado, destacando el apoyo recibido de sus seres queridos.
En este contexto, la familia del simpatizante había difundido un mensaje de voz en el que el propio Alfaro les daba las gracias por el apoyo, los rezos y el interés en su salud. "Yo ya estoy bien, estoy evolucionando. Próximamente yo estaré en Chile para estar con mi gente", expresó con alivio. A partir de ahora, el joven hincha iniciará el proceso de gestiones necesarias para volver a su país de orígen.
