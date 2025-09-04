Las Eliminatorias Sudamericanas vivirán este jueves una jornada crucial que podría definir la suerte de seis selecciones rumbo al Mundial 2026. Cuatro de los cinco partidos de esta 17ª fecha del torneo se jugarán al mismo horario, ya que tendrán en disputa los últimos tres boletos directos y el pase al Repechaje. En la CONMEBOL, Argentina, Brasil y Ecuador ya se encuentran clasificados de manera directa. Es importante recordar que la Copa del Mundo de 2026 será la primera en la historia en contar con 48 selecciones.

Actualmente, Uruguay y Paraguay están a un paso de certificar su pase directo con 24 unidades cada uno. Les sacan una distancia de seis puntos a Venezuela, que se encuentra en la séptima posición con 18 puntos, la cual otorga el derecho a jugar el Repechaje. Entre estas selecciones, Colombia figura con 22 puntos, y más abajo se encuentran Bolivia con 17 puntos y Perú con 12 puntos. Chile, por su parte, ya no tiene chances de clasificar.

Las condiciones para la clasificación directa son variadas y dependen de los resultados de esta jornada. Uruguay y Paraguay se clasificarán de manera directa independientemente de sus marcadores contra Perú y Ecuador, respectivamente, si la Vinotinto no logra vencer a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires. A los equipos "Celestes" y "Guaraníes" también les bastará con un empate en sus encuentros de hoy para asegurar su cupo. Por su parte, Colombia se clasificará directamente en esta 17ª fecha si vence a Bolivia como local, sin importar ningún otro resultado. Si los "cafeteros" empatan, avanzarán si los venezolanos no triunfan contra la "Albiceleste". En caso de perder, Colombia podría protagonizar una verdadera final el próximo martes contra Venezuela en Maturín.

La batalla por el Repechaje es la más reñida. Aunque Venezuela y Bolivia tienen oportunidades matemáticas de alcanzar un boleto directo al Mundial, la realidad los posiciona como los actores principales en la disputa por el 7° lugar. Perú también se mantiene expectante, aunque con 12 puntos necesita de un "verdadero milagro" para tener chances. La "Vinotinto" depende de sí misma para jugar un Mundial por primera vez en su historia, pero enfrentará dos duros desafíos: contra Argentina en Buenos Aires y luego contra Colombia en Maturín. Bolivia, un punto por detrás, visitará a Colombia y posteriormente recibirá a Brasil.

La FIFA ha establecido un Repechaje especial que se desarrollará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026. De los seis equipos que llegarán a esta Repesca (1 de CONMEBOL, 1 de Oceanía, 1 de África, 1 de Asia y 2 de Concacaf), los dos mejores ubicados en el Ranking FIFA accederán directamente a las dos "finales" por los últimos dos boletos disponibles, mientras que los otros cuatro jugarán las semifinales. Hasta el momento, Nueva Caledonia (por Oceanía) es el único ya clasificado para este mini-torneo. Cabe destacar que el sorteo para organizar los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC, a partir de las 12 horas (local), lo que significa que el orden de las zonas se celebrará sin la confirmación de algunos de los clasificados.

La agenda de la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (horarios de Argentina):

20:30: Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires)

Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires) 20:30: Uruguay vs. Perú (Montevideo)

Uruguay vs. Perú (Montevideo) 20:30: Paraguay vs. Ecuador (Asunción)

Paraguay vs. Ecuador (Asunción) 20:30: Colombia vs. Bolivia (Barranquilla)

Colombia vs. Bolivia (Barranquilla) 21:30: Brasil vs. Chile (Río de Janeiro)

La agenda de la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (horarios de Argentina):