El Gobierno nacional dispuso la suspensión del uso de vehículos oficiales y choferes para los funcionarios, agentes y personal dependiente del Gabinete de Javier Milei. La medida fue ordenada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y entró en vigencia a partir del martes 16 de diciembre de 2025.

Desde la administración explicaron que esta decisión responde a la necesidad de un "reordenamiento en la asignación de la flota de vehículos y la asignación de recursos para realizar traslados". Además, remarcaron que el objetivo es ser "concordante" con los principios de "optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad".

El Gobierno aclaró que cada área dependiente de la Jefatura de Gabinete deberá gestionar la restitución de los vehículos y choferes ya asignados a los funcionarios. No obstante, si un funcionario considera imprescindible contar con un vehículo oficial, podrá solicitarlo mediante un comunicado formal, tras lo cual se habilitará su uso.

Asimismo, se destacó que el uso de estos autos deberá estar destinado exclusivamente a facilitar las actividades de los funcionarios y empleados que estén "afectados exclusivamente a las exigencias de las funciones que desempeñan".

En paralelo a esta medida, la Cámara de Diputados implementó una acción similar al desprenderse de 20 vehículos de su flota oficial con el fin de "optimizar el uso de los recursos públicos". Esta decisión fue formalizada mediante una resolución firmada por el presidente del cuerpo, Martín Menem.

El proceso de subasta comenzó con la exhibición de 18 vehículos el 26 de noviembre en el acceso al Congreso de la Nación, ubicado en Avenida Rivadavia 1841. Los dos vehículos restantes se mostraron al día siguiente en Pasco 650, en el mismo horario.