El mercado laboral de Estados Unidos muestra señales contradictorias que generan inquietud entre los analistas y el sector financiero. En noviembre, la creación de empleo superó las expectativas con un incremento de 64.000 puestos de trabajo en las nóminas no agrícolas, según el informe publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo.

No obstante, la tasa de desempleo escaló hasta el 4,6%, el nivel más alto desde octubre de 2021, y superó el umbral del 4,5% que la Reserva Federal (Fed) considera aceptable para la economía. Este aumento refleja las dificultades persistentes en el mercado laboral, afectado por la incertidumbre generada por la política arancelaria agresiva del presidente Donald Trump.

El informe también actualizó parcialmente los datos de octubre, mes en el que la economía perdió 105.000 empleos. Esta caída se explicó en gran medida por la salida de más de 150.000 empleados federales que aceptaron indemnizaciones diferidas dentro de la iniciativa del gobierno para reducir el tamaño del Estado, y que dejaron de figurar en las nóminas a fines de septiembre.

Desde el Schwab Center señalaron que “aunque los datos principales de noviembre no difirieron mucho de las expectativas, la caída masiva de 105.000 puestos de trabajo en octubre puso de manifiesto que el mercado laboral sigue atravesando dificultades”. Además, destacaron que el crecimiento del empleo en agosto y septiembre se revisó a la baja en un total de 33.000 puestos antes de la fuerte caída de octubre.

Un factor que complica el análisis es que el reporte no incluyó la tasa de desempleo ni otras métricas de octubre, debido al cierre del gobierno estadounidense durante 43 días, que impidió la recopilación de datos en ese período. Por esta razón, la BLS modificó las ponderaciones para las estimaciones sobre la población activa de noviembre, lo que podría haber generado un sesgo al alza en la tasa de desempleo.

La oficina estadística explicó que estas variaciones serán temporales y que para diciembre se retomará la metodología habitual. También advirtió que en noviembre se encuestó al doble de hogares nuevos de lo usual, mientras que otros hogares regresaron tras un paréntesis, lo que podría influir en los resultados.

El último dato oficial disponible antes de estos cambios era el de septiembre, cuando la tasa de desempleo se situó en el 4,4%. En medio de este escenario, el mercado laboral estadounidense continúa mostrando debilidad, aunque desde algunos sectores se considera que “el empleo se está debilitando, pero no está cayendo en picada”.