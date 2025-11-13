Después de varios meses de deliberaciones, impugnaciones y un intenso proceso de evaluación, la Legislatura de San Juan, presidida por el vicegobernador Fabián Martín, definió este jueves 13 de noviembre el futuro del Ministerio Público Fiscal. Con una votación que despertó amplio interés en el ámbito judicial y político, Guillermo Baigorrí fue finalmente designado como nuevo Fiscal General de la provincia con 25 votos a favor y 11 en contra.

El juez laboral resultó elegido entre una terna integrada también por Matías Senatore y Rolando Lozano, en una sesión marcada por el consenso y la expectativa desde diferentes ámbitos del poder sanjuanino.

Baigorrí asumirá un rol clave en el sistema judicial sanjuanino, al frente del organismo encargado de dirigir las investigaciones penales y velar por la legalidad pública. Su nombramiento llega para ocupar el puesto que dejó vacante Eduardo Quattropani, fallecido hace algunos meses tras una extensa y reconocida trayectoria al frente de la Fiscalía General.

La fecha exacta de asunción aún no fue confirmada, ya que dependerá de la toma de juramento por parte de la Corte de Justicia, acto que marcará formalmente el inicio de una nueva etapa institucional.

Una trayectoria judicial en ascenso

La carrera de Baigorrí muestra una evolución constante desde el ejercicio liberal de la abogacía hacia funciones de creciente responsabilidad dentro del Poder Judicial. Durante más de veinte años —entre 1989 y 2012— trabajó como abogado litigante y asesor de empresas, experiencia que cimentó su perfil técnico y estratégico.

El salto al ámbito judicial se produjo el 19 de diciembre de 2012, cuando fue designado juez de Cámara de Apelaciones del Trabajo. Desde entonces, ha intervenido en causas de relevancia y, desde 2016, integra como subrogante la Sala Segunda de la Corte de Justicia provincial. Su desempeño incluyó la participación en la denominada Megacausa de Expropiaciones, donde se consolidó como un magistrado de perfil reservado y meticuloso.

Su visión para la Fiscalía General

En su exposición ante la Comisión Evaluadora, Baigorrí planteó la necesidad de una fiscalía moderna, con diálogo, institucionalidad y “absoluta seguridad jurídica”. Consideró que la provincia atraviesa una etapa de transformación, con inversiones y actores nuevos que requieren “instituciones firmes y fuertes” para garantizar el Estado de Derecho.

Entre sus principales propuestas, destacó la importancia de planificar la comunicación institucional y fortalecer la profesionalización del área. “La tutela judicial efectiva debe alcanzar a todas las víctimas”, remarcó, dejando en claro el enfoque de gestión que espera imprimir al frente del organismo.