La sede del Foro Económico Mundial, en Davos, fue evacuada de forma preventiva este miércoles tras detectarse presencia de humo en el centro de conferencias donde se desarrollaban las actividades oficiales.

El operativo se activó cuando asistentes y periodistas comenzaron a percibir un olor inusual, lo que llevó a los equipos de emergencia a interrumpir las exposiciones y ordenar la evacuación del edificio. Según los primeros reportes, no hubo personas heridas.

Fuentes locales indicaron que el humo habría sido provocado por un incendio en un hotel cercano, aunque al cierre de esta información la organización del foro no había emitido un comunicado oficial sobre las causas del episodio. En la zona se desplegó un importante operativo de bomberos y personal de seguridad.

El periodista estadounidense Edward Lawrence informó desde el lugar que el olor generó molestias respiratorias en algunas personas. “Acabamos de ser evacuados del centro de congresos. Equipos de emergencia intentan determinar el origen del olor”, señaló a través de sus redes.

Horas antes del incidente, el presidente Javier Milei había participado del foro con una exposición ante líderes políticos y empresariales. En la misma jornada también disertó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según informaron desde la Casa Blanca, ya se había retirado del lugar cuando se produjo la evacuación.

Las actividades del foro quedaron momentáneamente suspendidas mientras las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad del edificio y el origen del humo.