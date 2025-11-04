Se acabó la tregua. Evangelina Anderson y Wanda Nara, quienes parecían haber dejado atrás sus históricos cortocircuitos, protagonizaron un nuevo momento de tensión en el backstage de las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina. La situación se dio cuando Wanda Nara, conocida por sus consultas directas sobre el estado sentimental de sus compañeras, abordó a Anderson para preguntarle si estaba soltera.

Lejos de esquivar el tema o responder con evasivas, Evangelina Anderson decidió tomar una postura más confrontativa y le devolvió la pregunta a la conductora del reality culinario, pero con un tono reflexivo y crítico.

Publicidad

"Estábamos hablando de mi vida personal, que yo ya aclaré que no voy a dar detalles. Pero ella [Wanda] me preguntó sobre mi estado... si estaba soltera o no", explicó Anderson a la prensa. "Y yo le tuve que preguntar: '¿Por qué tiene la idea de que hay que estar con alguien para ser feliz?'".