Wanda Nara no para de sorprender en su ascendente carrera musical. Tras el éxito de sus sencillos anteriores, la empresaria y modelo argentina lanzó su cuarto tema, "Amor Verdadero", una dedicatoria directa a su esposo y padre de sus hijas, el futbolista Mauro Icardi. Sin embargo, la letra de la canción va más allá de un simple mensaje romántico, conteniendo frases que parecen ser una clara referencia al affaire de Icardi con la actriz María Eugenia "China" Suárez.

La mediática no escatimó en sensualidad para el lanzamiento, acompañando la promoción de la canción con una sugerente foto junto al delantero del Galatasaray, encendiendo de inmediato las redes sociales y generando un debate sobre la historia detrás del tema.

Publicidad

El cuerpo de la canción incluye frases contundentes que reafirman su rol en la pareja y traen a colación viejas heridas. "Sabes que yo te vi primero, y te quiero de enero a enero (...) Amor verdadero, decime que no es pasajero, que tu amor es verdadero. Que lo tuyo es más que un te quiero, pero lo mío es verdadero", reza una parte clave de la letra.

El fragmento más "fulminante" llega cuando Wanda canta: "Mis heridas las estoy borrando, te estoy extrañando y te sigo amando". Esta estrofa es interpretada por sus seguidores como una alusión directa al Wandagate, la crisis matrimonial que atravesó la pareja tras el affaire de Icardi. Con la frase "Yo te vi primero", Nara buscaría dejar en claro su posición como la persona que forjó el vínculo inicial con Icardi.