El entorno familiar de los Tinelli atraviesa un fuerte quiebre, el cual suma nuevos detalles tras una reciente publicación de Juana Tinelli. La hija del conductor habría compartido una "dura frase" contra su círculo íntimo en una "confesión íntima" a una amiga.

Según relató Gustavo Descalzi desde Uruguay, donde se grababa el reality Los Tinelli, la situación de división familiar es notoria. En medio de este revuelo mediático generado por sus publicaciones, la hija de Marcelo Tinelli habría dicho a una amiga de su entorno: "Estoy harta de tanta hipocresía de esta vida de mier..". Este descargo se dirigiría contra las decisiones de su padre que tanto le molestaron.

La revelación de esta fuerte frase llega después de que Juana Tinelli hiciera pública una denuncia. Ella confesó haber recibido una fuerte amenaza en su teléfono el pasado 29 de octubre, entre las 9 y las 10 de la mañana, según consta en la presentación judicial. Este suceso le generó "miedo" y "pánico".