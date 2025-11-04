La dura crítica a Icardi: "Está dejando de lado su paternidad"

El escándalo virtual entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló luego de que la China Suárez mostrara con orgullo el regalo exclusivo que le hizo el futbolista: una cartera edición limitada de la firma Louis Vuitton.

Al ver la publicación, Wanda Nara no tardó en exponer su profundo enojo contra Icardi. Sin mencionarlo directamente, ella lanzó una dura crítica, lamentando que él no tuvo tiempo para una reunión escolar por Zoom con sus hijas, tal como lo había solicitado el colegio. Además, reprochó que Icardi tampoco tuvo tiempo para mandarle nada a Isi (Isabella) por su cumpleaños.

Wanda sostuvo que Icardi intentó arruinar el día de Isabella al contarle por teléfono que estaba en Italia con alguien que, según ella, "lamentablemente, no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá". La mediática afirmó que, aunque las niñas no quieran verlo ni hablarle, ella las obliga.

Sobre este escándalo mediático, la abogada Ana Rosenfeld se pronunció en el programa Desayuno Americano. Rosenfeld fue contundente en su postura y opinó que Wanda Nara "estaba muy enojada y tiene razón".

La letrada hizo hincapié en que "los cumpleaños de los hijos son sagrados", y el padre no puede olvidarlo, minimizarlo o no estar presente. Puesto que Mauro Icardi está "muy lejos," él debía estar presente "mínimamente con un regalo, una atención, ya sea un ramo de flores o un juguete". Rosenfeld destacó que los niños tienen memoria.

Profundizando su crítica, Rosenfeld señaló que Icardi "Está dejando de lado su paternidad". Para la abogada, los reclamos jurídicos tienen un límite, y la conexión con un hijo "va más allá de un escrito en Tribunales atacando a la mamá". Consideró que las agresiones que Mauro le está prodigando a Wanda están convirtiendo el tema en algo "cada vez más áspero y más difícil de resolver".

Rosenfeld también citó la queja de Wanda respecto al manejo de sus hijas. Las dos psicólogas de las nenas llevan un mes esperando que Icardi les dé tiempo en su agenda para hablarle sobre sus hijas. La abogada finalizó su postura siendo clara: "Mauro se queja mucho, pero poco ayuda".