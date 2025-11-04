El entorno familiar de los Tinelli sigue en el centro de la polémica. Si bien el "pánico inmediato" que sintió Juana Tinelli tras recibir amenazas inquietantes en su teléfono fue el detonante de su descargo público y el descubrimiento de la interna, las diferencias con su padre, Marcelo Tinelli, ya se venían gestando.

Una de las causas del distanciamiento, que se convirtió en un "cortocircuito" en el seno familiar, es el conflicto derivado de la canción "Ángel" de Tini Stoessel.

La amistad entre Juana Tinelli y Tini Stoessel es un factor clave en esta disputa. Según el análisis de panelistas, Juana siempre ha sido "muy cercana a Tini", asistiendo a sus recitales y compartiendo un círculo de amigos en común.

Juana le ha venido "reprochando al padre un poco sus actitudes", y la situación generada por la canción de Tini fue el punto de quiebre. El hecho de que Tini decidiera hacer una canción sobre el sufrimiento de su familia tras el conflicto con Marcelo, y que en los recitales "pute(e)n a tu papá" (Marcelo Tinelli), a Juana "mucha gracia no le hace". La joven modelo sentiría que estas cuestiones están relacionadas con los "malos manejos que hizo su padre".

La canción "Ángel", lanzada por Tini por primera vez en julio de 2024, es una "confesión íntima" sobre los problemas de índole económicos y emocionales que sufrió la familia Stoessel.

En el single, Tini revela que su padre, Alejandro Stoessel, tuvo que irse a vivir al exterior para encontrar trabajo porque en Argentina se le "cerraban las puertas". La letra aborda el tema de la traición y el dolor, con frases como: "2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes". Además, hace una referencia directa al conflicto moral con el verso: "Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?".

Tini incluso detalla las consecuencias laborales del conflicto, señalando que "ni siquiera me querían contratar por ser hija de él" (refiriéndose a su padre). Aunque la cantante utiliza un juego de palabras entre "amarse" y "a Marce" en la línea "De eso se trata amarse", la canción es un claro relato de las "batallas que no escogemos y hay que enfrentarse".