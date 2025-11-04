El aire de Empezar el día volvió a cargarse de tensión este lunes cuando Yuyito González y su panelista Lucas Bertero se reencontraron frente a las cámaras, dos días después del escandaloso cruce que paralizó el programa de Ciudad Magazine el pasado viernes. Aunque la intención era limar asperezas y llevar tranquilidad al público, la conversación demostró que el conflicto es más profundo de lo esperado.

Apenas comenzó el ciclo, la conductora se refirió al tema y relató su primer acercamiento: "El domingo le mandé un mensaje a Lucas y le pedí disculpas, por la parte que me tocaba a mí". Bertero, por su parte, agradeció el gesto y confesó que necesitó "dejar pasar un poco el tiempo para no decir cosas de las que después pudiera arrepentirme". Ambos coincidieron en que el conflicto fue "shockeante" y decidieron resolverlo en vivo para que el público fuera testigo del proceso.

Publicidad

Sin embargo, el clima comenzó a enrarecerse cuando el periodista dio su análisis del conflicto. "A veces siento que no conectamos. Quizá estoy hablando, no me miras y me afecta, porque pienso que si no me miras es porque no querés hablar conmigo", explicó Bertero, revelando una sensación que, según sus palabras, venía percibiendo desde hacía tiempo.

La respuesta de Yuyito, aunque con autocrítica, incluyó un duro dardo hacia su panelista. La conductora aseguró que busca que todos puedan participar sin sentirse opacados: "Trato de que Rosi y Facu puedan desarrollar sus temas, porque hay personalidades avasallantes. Tu personalidad es más avasallante", le espetó.

Publicidad

El punto más álgido de la tensa tregua llegó cuando González continuó, asegurando que su objetivo es que los compañeros de Bertero "no se intimiden ante su profesionalismo o trayectoria", lo que provocó una notoria incomodidad y hasta gestos de extrañeza por parte de Rosina, otra de las panelistas, quien incluso preguntó: "¿Intimidarme?".

Para cerrar el tenso vis a vis, la conductora invitó a Bertero a conversar fuera de cámara "para ordenar cómo hablar y ver si cada uno desarrolla su información o puede opinar de la de los demás", una duda que su panelista le había planteado. Aunque hubo pedidos de disculpas y la voluntad de diálogo fue clara, el reencuentro dejó al descubierto que, a pesar de los esfuerzos, la paz entre Yuyito y Lucas Bertero todavía tiene un largo camino por recorrer.