La Fiscalía avanza con pruebas esenciales por la amenaza a Juanita Tinelli

A partir de la denuncia presentada por Juana Tinelli por amenazas, la Fiscalía de Cámara Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas 6, liderada por Federico Taramelli, ha comenzado a trabajar intensamente para llegar al fondo de este caso.

La periodista Mercedes Ninci compartió en "Mujeres Argentinas" información exclusiva directamente surgida de la fiscalía sobre los procedimientos que se han puesto en marcha.

Entre las medidas ordenadas por Taramelli, la primera es un entrecruzamiento de llamadas. Aunque Juana Tinelli borró el historial de su celular, se sabe que la llamada provino de un número privado y la fiscalía buscará "rescatar" esa información. Adicionalmente, se procederá a peritar el teléfono.

Es importante recordar que al momento de realizar la denuncia, la hija de Marcelo Tinelli se había negado a entregar su aparato. Sin embargo, ahora que el Fiscal ordenó estas medidas probatorias, la joven deberá presentarlo.

Además de las acciones sobre el dispositivo, Taramelli solicitó a las empresas de telefonía celular el listado de llamadas entrantes. El objetivo de esta medida es determinar dónde estaban ubicadas las antenas del remitente de la llamada, lo cual facilitaría establecer en qué zona se encontraba la persona que amenazó a Juana.

Otro de los puntos considerados clave es la citación a la indagatoria de la propia Juana Tinelli, si bien hasta el momento no se ha informado sobre fechas o plazos previstos para este procedimiento.

Ninci informó que, según la fiscalía, se ha descartado que el foco de la investigación esté puesto en Gustavo Scaglione, el empresario de medios y nuevo dueño de Telefe. Aunque había trascendido que la persona que llamó a Juana lo había nombrado para intimidarla, la periodista aseguró que la fiscalía no lo está investigando. Ninci remarcó que es "ridículo pensar que alguien va a intimidar a otro con nombre y apellido" y por lo tanto, Scaglione está "fuera de esto".