Los últimos días han sido de una tensión extrema para la familia Tinelli. Tras la denuncia que presentó Juana Tinelli, la hija menor del conductor, por amenazas, comenzaron a trascender conflictos internos que han generado un fuerte malestar en el entorno familiar. Las diferencias entre Juana y sus hermanas mayores se habrían profundizado durante el fin de semana, encendiendo las alarmas y motivando decisiones cruciales por parte de Marcelo Tinelli.

Luego de que la situación con Juana se hiciera pública, Marcelo y su hija mayor, Candelaria, decidieron viajar a Punta del Este.

Desde el exterior de la mansión familiar en Uruguay, el periodista Gustavo Descalzi reveló en A la Tarde que la propiedad se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad. Según los detalles, el lugar cuenta con personal de seguridad propio de Tinelli, y en las zonas aledañas se sumaron inspectores de investigación de la Policía de Uruguay, dependientes del Ministerio del Interior. Este refuerzo de vigilancia fue motivado por las amenazas denunciadas por Juana.

Con este panorama, fuentes del ciclo de América aseguraron que Marcelo habría tomado la decisión de cancelar su regreso a la Argentina. El panelista Santiago Sposato respaldó esta versión, señalando que "no está confirmada la presencia de Marcelo en Carnaval", y que se está evaluando si vuelve o si permanece en Punta del Este.