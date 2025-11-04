Julián Weich, dedicado a su labor en Conciencia y UNICEF, se sinceró sobre un aspecto sumamente íntimo de su vida: la angustia permanente y la lucha contra la depresión que lo acompañaron durante años. En una entrevista con la astróloga Lourdes Ferro, Weich se animó a contar una experiencia "absolutamente real" que fue "reveladora" y transformadora para su salud emocional.

Weich explicó que, desde chico, poseía una "sensibilidad especial" que le provocaba una gran angustia. Esta percepción y la depresión lo marcaron al punto de que, ya en la adultez, la idea de morirse "estaba dando vueltas" constantemente.

El conductor describió la profundidad de su sufrimiento: "Mi grado de angustia era tan grande... Desde chico veía lo que no se veía, sentía lo que nadie me decía, y tenía una percepción enorme. Era muy angustiante. Tuve muchos bajones". A pesar de los pensamientos recurrentes de muerte, aclaró que nunca llegó a ejecutar ninguna acción.

Buscando una solución, Weich acudió a una sesión de Lectura de Registros Akáshicos, una práctica donde una guía espiritual accede a una especie de "archivo universal" que almacena las experiencias de cada alma en sus sucesivas encarnaciones. La información revelada busca la sanación y la evolución personal.

Fue su guía quien, de manera directa, le preguntó: "¿Usted piensa mucho en suicidarse?". A lo que Weich respondió: "Todo el tiempo".

La respuesta de la guía fue la clave que transformó su perspectiva: "No lo haga, porque ya lo hizo en todas sus vidas anteriores y no le sirvió. Hizo sufrir a mucha gente con todos sus suicidios".

Para Julián, esta revelación fue "mágica". El impacto fue inmediato y profundo, pues aseguró que "nunca más se me ocurrió" tener pensamientos de suicidio.

Weich comprendió que la angustia no era un problema intrínseco de esta vida, sino algo que venía "arrastrando de vidas anteriores". Al lograr esta resolución a través de los registros akáshicos, el problema dejó de ser suyo. "Dije: ‘Ah, esto es algo hereditario’. Como si alguien te dijera: heredaste un tanque de guerra. ¿Y para qué lo quiero si no me interesa usarlo? Lo dejo ahí y que se arreglen".

Finalmente, el conductor concluyó aliviado que esta comprensión le permitió dejar de cargar con algo que lo había acompañado toda la vida y que hoy "ya no me pesa".