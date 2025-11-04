Tras semanas de rumores intensos, se confirmó el fin de una era en la televisión argentina: Beto Casella dejará Bendita y El Nueve para desembarcar en América TV. Aunque la noticia aún espera un comunicado oficial, diversas fuentes señalan que el último programa con Casella al frente sería el 20 de diciembre.

La salida, que se venía gestando desde hace meses, se aceleró a raíz de conflictos con la emisora. El conductor había manifestado en varias ocasiones su malestar por la falta de apoyo y recursos por parte del canal, llegando a un punto de quiebre cuando el equipo completo se ausentó de una grabación, dejando el estudio vacío. Este episodio de "medida de fuerza" habría sido la gota que colmó la paciencia.

El nuevo ciclo de Casella en América TV está prácticamente cerrado y se espera que debute a mediados de febrero de 2026 en el prime time nocturno, probablemente al término de LAM, en el horario de 22:00 a 23:30.

La gran incógnita que se despeja es el futuro del equipo de Bendita. Se estima que la gran mayoría de los panelistas históricos, como Any Ventura, Alejandra Maglietti y Enzo Aguilar, acompañarán a Casella a su nuevo destino. Sin embargo, la marca "Bendita" es propiedad de El Nueve, por lo que el conductor deberá crear un formato desde cero, aunque mantendrá el espíritu de archivo y humor que lo caracteriza.

En El Nueve, el programa continuará. Todo apunta a que Edith Hermida, histórica coconductora del ciclo, asumirá el rol principal a partir del 1 de enero, sellando una continuidad que buscará mitigar el impacto de la partida de su creador.