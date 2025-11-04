L-Gante, referente de la cumbia 420, se enfrentó recientemente a las cámaras en una entrevista para DDM donde decidió abrir su corazón y aclarar varios puntos sobre su vida amorosa y sus relaciones personales.

A pesar de la fama que se le ha creado, L-Gante (Elián Valenzuela) aseguró que se encuentra "soltero y sin nada parecido a una cita hace varios meses". Sin embargo, la atención se centró en la naturaleza de su actual vínculo con la empresaria y ahora cantante, Wanda Nara.

El cantante confirmó que la comunicación con Wanda Nara sigue vigente. Valenzuela expresó que se comunicó con ella "hace menos de una semana".

El motivo principal de este contacto, según detalló el artista, fue el interés de la modelo por su actualidad personal: "Hablamos un poco y se quiso poner al día de todo lo que me está pasando". No obstante, L-Gante advirtió que la conversación no fue extensa, señalando: "No hablamos mucho".

La relación entre L-Gante y Wanda Nara no solo es personal, sino que también tiene un componente profesional. El cantante aclaró que Nara seguiría siendo parte de la empresa musical que dirige Maxi El Brother.

Al ser consultado sobre la incursión de Wanda Nara en la música, L-Gante ofreció una perspectiva diferenciada basada en las necesidades profesionales de cada uno.

El artista considera que ella incursiona en el ámbito musical por placer más que por necesidad laboral: "Creo que ella lo hace por gusto, por querer hacer y creo que ella no necesitaría hacer música".

En contraste, Valenzuela remarcó la importancia de la música en su propia vida profesional, indicando que en su caso sí es un trabajo. Finalmente, expresó su deseo de que la modelo "lo maneje de la mejor manera posible”.

El rapero, quien recientemente anunció el lanzamiento de su nueva canción, también mencionó que actualmente la relación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, se centra en la crianza: "Estamos con el tema de Jamaica y después cada uno vive su vida".