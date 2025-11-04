Juan Pablo Teja Godoy, director del Parque Provincial Ischigualasto, se alzó como el líder del equipo orreguista que logró un triunfo en Valle Fértil y que superó a las fuerzas peronistas tradicionales en las últimas Legislativas 2025. El frente obtuvo 1.932 votos frente a los 1.689 conseguidos por el sector del intendente Mario Riveros. En el Café de la Política, Teja Godoy dijo que “la clave fue la provincialización de la elección, enfocándose en las soluciones rápidas y efectivas a demandas históricas de la comunidad”.

La base de esta estrategia se centró en problemas de fondo, siendo el acceso al agua la bandera más visible. El dirigente recordó un episodio crítico reciente que se transformó en la oportunidad de acción inmediata por parte del gobierno provincial: “Es más, el 27 de septiembre del 2024, los vecinos nos tomaron la planta potabilizadora cansados de una realidad de años, y con el gobernador Marcelo Orrego, en 10 minutos se inició la obra y en 90 días teníamos el acueducto de La Cienaguita y del Usno-Villa San Agustín, hace poco se inauguró el acueducto de Astica que es para consumo humano y llevar agua a una pileta de regadío”.

Este tipo de acciones, generadas con el "gobierno federal que encabeza Orrego", permitieron "disponer de servicios vitales en el departamento" rápidamente. El triunfo, según Teja Godoy, no es un logro individual, sino el resultado de un engranaje bien aceitado entre lo local y lo provincial. El director de Ischigualasto enfatizó el trabajo coordinado:

“Un gran equipo, el que formamos a nivel provincial y departamental, nosotros con el equipo político en el valle, que supo trabajar muy bien, logramos transmitir la provincialización de la elección solucionando problemas de fondo del Valle”.

Actualmente, el objetivo de Teja Godoy es mantener esta conexión directa con las necesidades de la gente, asegurando que la gestión siga fluyendo sin las demoras que caracterizaron períodos anteriores: "hoy tengo como objetivo ser un canal con los funcionarios provinciales para gestionar lo mejor".

El "coqueteo" de Ortiz y la reconfiguración política post-triunfo

El éxito del oficialismo liderado por Teja Godoy no solo significó la derrota del peronismo local que encabeza Riveros, sino también el debilitamiento de otros sectores históricos del justicialismo, como el representado por el exintendente Omar Ortiz.

Paradójicamente, la fuerza demostrada por el oficialismo en Valle Fértil ha provocado un movimiento de fichas en la política departamental, atrayendo a figuras que antes se ubicaban en la vereda opositora. Teja Godoy mencionó explícitamente el acercamiento de Ortiz, una situación que sugiere una reconfiguración de lealtades a partir del músculo electoral exhibido por el oficialismo.

El director del Parque Ischigualasto reveló que el proyecto comenzó con recursos humanos limitados, pero el triunfo ha funcionado como un imán para nuevos actores: “Arrancamos este proyecto en el 2023 con poca gente y como todo, hoy se acercan más actores como el exintendente Omar Ortíz, y eso es muy bueno”.

En esencia, la victoria se convierte en una herramienta para absorber y neutralizar la oposición residual, fortaleciendo el proyecto de gobierno en el territorio vallisto.

Juan Pablo Teja Godoy / Director Parque Provincial Ischigualasto