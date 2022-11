Tras conocerse la explosión en un departamento de Trinidad, varios usuarios de las redes sociales salieron a pedir cadenas de oración y ayuda a personas que sepan curar las quemaduras. A través de diferentes cuentas de Facebook, allegados a Melina Romero realizaron diferentes mensajes de fe y de apoyo.

“Dale bombona mía que vos podés!!! Sos de fierro, vos podés con todo!!!”, expresó una usuaria. “Pedimos a cada una de las personas que sepan curar quemaduras que por favor nos ayuden con oraciones para Melina Beatriz Romero”, abundó durante su relato.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“No me olvido de quien algún día me dio una mano o un consejo. Nunca pero nunca. Dios está con usted, no la va a dejar sola nunca. Ojalá se recupere pronto, hermosa”, publicaron desde otra cuenta. En continuación con los pedidos de fe, manifestaron: “Fuerza Melina. Pocito está con vos. Santa Bárbara, dale toda la fuerza, cubre con tu manto y sana sus quemaduras”.

“No me olvido de quien algún día me dio una mano o un consejo”, expresaron. Foto: captura Facebook.

Trabajo de Bomberos

Bomberos fue a la zona para hacer un peritaje con el objetivo de establecer de donde salió la pérdida de gas. En este sentido, el jefe Carlos Heredia hizo declaraciones y confirmó que hubo una acumulación de gas que causó el estallido.

Heredia dio detalles sobre los trabajos que realizaron en el sitio y afirmó que revisaron termotanque, cocina y las conexiones de gas. Todo esto lo llevarán a cabo junto a operarios de Ecogas, quienes también arribaron al consorcio para inspeccionar las instalaciones. “Queremos establecer de dónde proviene, ya sea de un artefacto o las instalaciones”, expresó la autoridad.