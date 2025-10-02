Israel impidió el avance de la Global Sumud Flotilla, una misión compuesta por más de 40 embarcaciones y más de 500 voluntarios provenientes de países como España, Túnez e Italia, que intentaba romper el bloqueo naval impuesto a Gaza desde 2007.

Entre los barcos interceptados se encuentran el Alma y el Sirius, en este último viajaba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau junto a otros diez ciudadanos españoles. Desde el Sirius, Colau denunció que fueron detenidos de forma ilegal y permanecieron incomunicados, sin acceso a teléfono ni internet.

El Ejército israelí comunicó por radio que la flotilla se acercaba a una zona de bloqueo y advirtió que la ayuda destinada a Gaza debía canalizarse por vías oficiales. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel acusó a la flotilla de buscar provocar y rechazó recibir ayuda por medios no oficiales.

Los organizadores de la flotilla acusaron a las Fuerzas de Defensa de Israel de utilizar el hambre como arma de guerra y de violar el Derecho Internacional Humanitario, justificando su intento de entregar asistencia directa en Gaza. También denunciaron interferencias en sus comunicaciones y cortes en sus transmisiones en directo.

La mexicana Arlin Medrano, participante de la misión, calificó la interceptación como ilegal en aguas internacionales. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, informó que los barcos fueron rodeados y serán trasladados al puerto israelí de Ashdod para su expulsión. Entre los integrantes había 58 italianos, incluidos eurodiputados y senadores, que rechazaron la operación.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, solicitó que la intervención israelí se efectuara "sin violencia" y confirmó que las autoridades italianas ofrecieron entregar la ayuda humanitaria a través de Chipre, propuesta que fue rechazada por los cooperantes.

La interceptación de la flotilla ocurre en un contexto de alta tensión en la región. En la misma jornada, el Ejército israelí detectó y neutralizó cuatro proyectiles lanzados desde el norte de Gaza, mientras un quinto cayó en zona abierta, generando alarma incluso en la ciudad de Ashdod, ubicada a unos 40 kilómetros del enclave.

Este episodio se suma a la compleja situación militar y humanitaria que atraviesa la región, donde el prolongado bloqueo naval limita la entrada de insumos esenciales a Gaza, exacerbando la crisis humanitaria.